جاكرتا -أ ش أ

أعلنت الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية، إصابة عدة أشخاص إثر هزة أرضية قوية بلغت شدتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضربت جزيرة جاوة الوسطى بإندونيسيا ودمرت المئات من المباني والبيوت.

وأوضحت الهيئة – اليوم الأربعاء – أن الهزة وقعت على مسافة 53 كيلومترkا شمال محافظة كابومين، أو حوالي 460 كيلومترا من جاكرتا.

ولم تتسبب الهزة في تهديد أمواج البحر العاتية “التسونامي”، وتعد السلطات المعنية تقديرات للإصابات والأضرار المتوقعة للهزة الأرضية.

وفي الوقت نفسه، أفاد متحدث باسم السفارة الماليزية في إندونيسيا بأنه لم يرد حتى هذه اللحظة أي تقرير عن وقوع إصابات بين الماليزيين.