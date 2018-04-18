القاهرة-أ ش أ

يحاضر الدكتور مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب ومؤسس “مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب”, عن الإبداع وكونه هدفا صعب المنال في افتتاح

المؤتمر السنوي للبحث والإبداع بالجامعة الأمريكية, يوم السبت المقبل, بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة.

ويستمر المؤتمر أربعة أيام, ويهدف إلى الاحتفال بأبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا بالإضافة إلى الإنجازات الإبداعية بشتى المجالات بالجامعة, ويشمل مختلف الأبحاث والتصميمات ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والأنشطة الإبداعية التي أثبتت قدرتها على النمو والنجاح على مدار الأعوام الماضية في الجامعة.

ويستضيف المؤتمر نخبة من الأخصائيين والخبراء والأكاديميين حيث يلقي الكلمة الرئيسية الافتتاحية الدكتور مجدي يعقوب, كما يلقي خالد حبيب, الإذاعي والخبير في إدارة الأعمال محاضرة يوم الأحد المقبل بعنوان “جعلوني مبدعا”.