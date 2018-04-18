اخبارمصر - هند بدارى

اعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن افتتاح أعمال تطوير شارع الشريفيين اليوم جزء من برنامج يستمر لمدة أسبوع تشارك به العاصمة احتفالات دول العالم باليوم العالمى للتراث الموافق 18 أبريل

واضاف ان هذا اليوم حدده المجلس الدولى للمبانى والمواقع الأثرية الـ (ICOMOS) للاحتفاء به كل عام ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمى من أجل حماية التراث الإنسانى والثقافى من العبث والاندثار تنفيذاً للاتفاقية التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فى باريس فى عام 1972

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تحرص على المشاركة السنوية فى هذا الاحتفال بعدة محافظات على رأسها القاهرة بهدف التوعية بإرث مصر الحضارى والثقافى الفريد ولحث المواطنين والمؤسسات على التكاتف من اجل حمايته