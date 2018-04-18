أخبار مصر- حمودة كامل

افتتح أ . د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ظهر اليوم الأربعاء 18 أبريل، أولى مشاركات قطاع الصندوق فى الإحتفال باليوم العالمى للتراث.

حيث افتتح بساحة الهناجر معرض “أيادى مصرية” ، والذي تضمن منتجات تراثية لعدد من المدن والمحافظات : “حلايب وشلاتين، العريش، الوادى الجديد، الفيوم، جنوب سيناء، سوهاج ، سيوة وأسوان”، بالإضافة للمنتجات التراثية من مركز الفسطاط للحرف التقليدية، يستمر المعرض حتي الجمعة 20 أبريل الجارى .

كما افتتح ببهو مسرح الهناجر، معرض تصوير فوتوغرافي بعنوان” الموالد في مصر” ، يضم أكثر من أربعين لوحة تتناول مظاهر الإحتفال بالموالد الإسلامية والقبطية من أرشيف المأثورات والحياة الشعبية في مصر الذي يشرف عليه الصندوق.

كما يقام علي هامش المعرض عدد من العروض الفنية علي مسرح الساحة بالهناجر، منها عرض للفرقة القومية للآلات الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، في الخامسة مساء الأربعاء 18 أبريل، وفي السادسة مساء الخميس 19 أبريل يقام عرض لفنون الأراجوز وخيال الظل، لفرقة “ومضة” التابعة للصندوق.

كما تتضمن الفعاليات إقامة معرض “مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر”، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بقصر الأمير طاز في الفترة من 21 وحتي 28 ابريل.