القاهرة-أ ش أ

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأربعاء قدرها 7 آلاف و700 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 26 ألفا و300 ميجاوات مقابل نفس الحمل أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و355 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و10 دقائق عصرا، وكان قد ظهر أمس الثلاثاء باللون الأخضر طوال اليوم.