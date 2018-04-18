أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة 2018/04/18 - 15:44 أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة2018-04-18T15:51:26+00:00 عرب وعالم بدون تعليقات أنقرة -أ ش أ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأربعاء- إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة في 24 من يونيو المقبل. اردوغان, انتخابات, برلمانية, رئاسية, يونيو أقرأ أيضا: انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم 20 مايو المقبل اردوغان يبحث هاتفيا مع ترامب الازمة في سوريا بالفيديو والصور.. قومي المرأة يكرم الفنانة سميرة أحمد ماليزيا تجري الإنتخابات العامة 9 مايو مرشح المعارضة في سيراليون يفوز بالانتخابات الرئاسية الرئيس القبرصي وملك البحرين يهنئان السيسي بالفوز فى الانتخابات
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