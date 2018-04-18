الغردقة -أ ش أ

تأهل كريم على فتحي وشهاب عصام و ميار هانى للدور التمهيدي الثاني لبطولة الجونة المفتوحة للاسكواش التي يبلغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار للرجال والسيدات.

وجاء تأهل كريم على فتحي بعد فوزه في مباراة ماراثونية على إيفان يوان بنتيجة 2/3, وكانت نتيجة الأشواط 8/11 7/11 و11/8 و11/7و117 فى مباراة استغرقت 65 دقيقة.

وجاء تأهل شهاب عصام بعد الفوز على الأمريكي تود هاريتى بنتيجة 2/3 وكانت نتيجة الأشواط 11-9, 11-9, 7-11, 4-11, 11-7 فى مباراة استغرقت 65 دقيقة.

كما تأهلت ميار هانى للدور التمهيدى الثانى بالفوز على اليابانية ساتومى واتانابى بنتيجة 1/3 وكانت نتيجة الأشواط 7-11, 11-5, 11-6, 12-10 فى مباراة استغرقت 38 دقيقة.