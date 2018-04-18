القاهرة - أخبار مصر

استقبل النائب العام المستشار نبيل صادق، بمقر مكتبه، اليوم الأربعاء، المستشار فريدريك فان ليو، النائب الفيدرالي لبلجيكا.

وخلال المقابلة، وقع النائب العام مذكرة تفاهرة بين النيابة المصرية، ونظيرتها البلجيكية، دعمًا للتعاون القضائي، وتعزيزًا لمعرفة أعضاء النيابة وموظفيها بالدولتين، وتطوير العدالة.

جاء ذلك، انطلاقًا من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة في سائر دول العالم، والذي له أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها.