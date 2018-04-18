أخبار مصر - نجلاء عزت

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق منزل الطريق الدائري المؤدى إلى طريق القاهرة/السويس الصحراوي لمدة أربعة أيام لاستكمال أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في تقاطعه مع طريق القاهرة/السويس الصحراوي.

وذكرت الإدارة – في بيان لها اليوم الأربعاء – أنه تقرر غلق منزل الطريق الدائري للقادم من المعادي (المنزل المؤدي إلى طريق القاهرة/السويس الصحراوي) لمدة أربعة أيام اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء غد الخميس وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء الأحد المقبل, وعلى قائدي السيارات القادمين من المعادي للمنزل المؤدى إلى طريق القاهرة/السويس الصحراوي الاتجاه لمنزل محور الثورة اتجاه مناطق الكيلو 4,5 والسير بمحور الثورة ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه طريق القاهرة/السويس الصحراوي.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.