القاهرة -أ ش أ

أعلن النادي الأهلي تحسن حالة عمر حجاج لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي, واستقرار حالته الصحية, بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الاتحاد الليبي الليلة الماضية, ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة.

وأوضح النادي الأهلي – في بيان اليوم الأربعاء – أن اللاعب خضع لآشعة رنين معناطيسي, في الوقت الذي حرص فيه عاصم حماد المدير الفني للفريق على مرافقته في المستشفى للاطمئنان على حالته.

وتعرض اللاعب عمر حجاج لكدمة قوية في التحام مع أحد لاعبي المنافس الذي قام حكم المباراة بطرده نتيجة الخشونة المفرطة, وتم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالته.