أخبار مصر- حمودة كامل

يفتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي “بيوفيجن الإسكندرية 2018″، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 ابريل، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والعلماء البارزين عالميًا ومحليًا وممثلين عن أبرز الجامعات المصرية والدولية والمؤسسات الإقليمية، وبحضور ما يزيد عن 2500 مشارك من مصر ودول عربية وأجنبية.

ويعقد المؤتمر في الفترة من 20 إلى 22 إبريل 2018 تحت شعار “العلوم الحياتية الجديدة: نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”. ويرُكز المؤتمر على دور العلوم الحياتية والتطبيقية في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تحظي باهتمام عالمي من قِبل العلماء والسياسيين وصانعي القرار.

ويشارك في المؤتمر لفيف من أبرز الممثلين العالميين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلين عن مجالات الصناعة والعلوم وواضعي السياسات وممثلي المجتمع المدني وعدد كبير من العلماء والباحثين البارزين محليًا وعالميًا على رأسهم العالم الكبير الأستاذ الدكتور فاروق الباز؛ مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والخبير الاقتصادي العالمي شريف ديلور، والأستاذ الدكتور محمد غنيم أستاذ المسالك البولية بجامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، والأستاذة الدكتورة كارين نيلسون العالمة الأمريكية الشهيرة في مجال الأحياء الدقيقة والمدير التنفيذي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية بإيطاليا، والأستاذ الدكتور آلستير كِنت Alastair Kent سفير التحالف الجيني بالمملكة المتحدة، والأستاذ ريتشارد ديكتس Richard Dictus المنسق للأمم المتحدة في مصر، والأستاذ الدكتور هاني سويلم المدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه بجامعة آخن ألمانيا وأحد العلماء المصريين البارزين في الخارج، والأستاذ الدكتور محمد حمدان عضو مجلس الشيوخ الأردني ونائب رئيس أكاديمية العالم للعلوم للدول النامية للمنطقة العربية وكبير مستشاري الجامعة العربية المفتوحة بالأردن، ونخبة من العلماء.

كما ستشهد هذه الدورة من المؤتمر مشاركة واسعة من الشباب ليس فقط من خلال حضورهم القوي ككل دورة ولكن ايضًا من خلال مشاركتهم ضمن معرض لشباب الباحثين الـ Poster Session لعرض أبحاثهم من خلال ملصقات علمية.

وسينظم ايضًا على هامش المؤتمر معرض “BioFair@BioVisionAlexandria 2018″، والذي سُيقدم من خلاله خدمات مختلفة لجهات بحثية وجامعات وشركات ومؤسسات مختلفة راعية للمؤتمر.