القاهرة-أ ش أ

تشارك مصر ممثلة في الهيئة العامة للكتاب, في مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي افتتحه الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة, صباح اليوم

الأربعاء ويستمر حتى 28 أبريل.

ويضم جناح هيئة الكتاب 300 عنوان من إصداراتها ف مجال كتب الأطفال مثل صنع في مصر , النملة علمتني , هديل الحمام , ومن كتب مكتبة الأسرة سلسلة كيف ؟ , كما يضم المعرض سلسلة الأطفال سنابل , وسلسلة حواديت , وسلسلة الأدب العالميللطفل والناشئة ,وغيرها الكثير من العناوين.

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ويقام على هامش المهرجان نشاط ثقافي وفني للطفل بمشاركة فنانين وكتاب مصريين حيث تشارك الفنانة صابرين , والفنان عبد الرحمن أبو زهرة , والكاتب الساخر عمر طاهر , وغيرهم.