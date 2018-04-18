القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم , في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء, أن المدارس اليابانية سيتم افتتاحها في شهر سبتمبر المقبل .. مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر التمويل اللازم لهذه المدارس حتى الحصول على القرض.

وأوضح وزير التربية والتعليم ان مجلس الوزراء وافق على أن تتعاقد وزارة التربية والتعليم بالأمر المباشر مع بعض دور النشر للحصول على الكتب باللغات الأجنبية , حيث إن الوزارة لا تمتلك حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج وهو ما سيتم تغييره في النظام الجديد.

كما وافق مجلس الوزراء على القرار الجمهوري بالحصول على قرض ميسر من المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم المدارس اليابانية بقيمة 168 مليون دولار وبفترة سماح 10 سنوات وبفائدة 1% , ويسدد على 20 سنة، يهدف القرض إلى إنشاء 200 مدرسة يابانية, ويأتي استكمالا لقرض آخر كان موقعا مع وزارة التعليم العالي يتضمن20 مليون دولار لتدريب المعلمين لكن القرض الجديد غير قاصر على تدريب المعلمين ويمكن استخدامه في التجهيزات الفنية.