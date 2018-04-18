أخبار مصر- د.هند بدارى

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات اليوم الاربعاء على خطوط الهيئة وان الحركة تعمل بصورة طبيعية

ونفى صحة ما يتم تداوله على المواقع الاليكترونية والتواصل بوجود حوادث او اعطال باستثناء بعض التهديات بالمواقع التى يتم فيها اعمال صيانة وتجديد السكك وتحديث نظم الاشارات ضمن خطة تطوير الهيئة فى اعادة تاهيل السكك والاشارات وتطوير البنية الاساسية.

واضاف المهندس سيد سالم رئيس الهيئة انه يتابع على مدار اليوم بنفسه حركة القطارات لحظة بلحظة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات ولم يتم تسجيل اى اعطال او حوادث منذ صباح اليوم .