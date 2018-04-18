موسكو-أ ف ب

أكدت وزارة النقل الروسية الأربعاء أن شركات الطيران الأميركية ما تزال قادرة على التحليق في الأجواء الروسية بعد انتهاء صلاحية اتفاق السماح بعبور الأجواء وبانتظار توقيع اتفاق جديد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة تيمور خيكماتوف لفرانس برس “تؤكد وزارة النقل أن تصاريح تسيير رحلات شركات الطيران الأميركية فوق الاراضي الروسية لا تزال سارية وفق الخطة الحالية إلى حين إجراء مفاوضات جديدة”.

وأضاف “أرسلنا هذا الاسبوع إلى زملائنا الأميركيين مقترحا للتفاوض بهذا الشأن. لم يتم بعد تحديد موعد المفاوضات. ننتظر رداً من زملائنا الأميركيين”.

تعبر يوميا عشرات الطائرات الأميركية سماء روسيا إلى جنوب آسيا، لكن تصاريح العبور انتهت في الساعة 19,59 (23,59 ت غ) الثلاثاء.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت الثلاثاء ان شركات الطيران بدأت بتحويل مسارها قبل ساعات من انتهاء الاتفاق.