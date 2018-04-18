أخبار مصر- حمودة كامل

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تركيب أجهزة التتبع “جي بي أس” لعدد 17 وحدة متنقلة تابعة للبرنامج القومي حماية الأطفال وذلك لمتابعة الأنشطة المنفذة مع الأطفال داخل الوحدات ومتابعة تحركات الوحدات المتنقلة داخل المحافظات المستهدفة، وستعمل أجهزة التتبع على متابعة الوحدات المتنقلة وتأمينها وربطها بغرفة عمليات مركزية داخل وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث أن الوحدات المتنقلة مجهزة بكاميرا داخلية وخارجية لتأمين السيارة من المخاطر التي تتعرض لها الوحدات المتنقلة خلال عملها في الميادين والمحافظات العشر المستهدفة وهى القاهرة ، الجيزة ، القليوبية، الإسكندرية ، المنوفية، الشرقية ، السويس ، بني سويف ، أسيوط والمنيا

وذكرت الوزارة في بيان صحفي انه ستتاح رؤية جميع الوحدات المتنقلة كبث مباشر وربطهم مركزيا بشاشة كبيرة موضحة انه سيتم خلال أيام بدء البث التجريبي لأجهزة التتبع

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في استقبال البلاغات المتعلقة بـ”الاطفال بلا مأوى” على الخط الساخن 16439 من العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساء.