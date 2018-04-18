نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
الرقابة الإدارية تضبط مأمور جمرك بالمطار لتقاضيه رشوة
12 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية
مجلس جامعة الأزهر يرفض دعوات دمج التعليم الأزهري أو إلغائه
القبض على 12 موظفا بالقابضة للطيران و”الجمارك” لتقاضي رشوة
استرداد 1.5 مليون جنيه اختلسها مسئولي مستشفى جامعي
افتتاح مشروعات خدمية بقرى أسيوط بـ141 مليون جنيه
انخفاض درجات الحرارة الخميس..والعظمى بالقاهرة 30
بالصور.. شكري يفتتح مركزا للغسيل الكلوي ومكتبة إلكترونية ببوروندي
وزير الصحة يناقش معوقات تصدير الأدوية المحلية لإفريقيا
مجلس الوزراء يبحث الاستعداد لشهر رمضان باجتماعه الأسبوعي
وزير الإسكان يكلف بسرعة الانتهاء من مرافق “ابني بيتك 6” بأكتوبر
تمويل مشروعات بمطروح للاستفادة من مياه الأمطار
رئيس “خارجية النواب” يبحث في برلين التعاون المشترك
إنشاء وحدة لمتابعة وتقييم الفاقد في المنتجات الزراعية
القضاء على “ناصر أبو زقول” أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء
الطيب: الأزهر لن يتأخر عن دعم ليبيا
تداول 27 سفينة وتفريغ 2619 طن حديد بموانئ بورسعيد
4 الاف طن دقيق تغادر موانىء السويس
شاكر يتلقى تقريرا عن تطوير الأداء بـ”الإسكندرية لتوزيع الكهرباء”
إيران تتحول عن الدولار إلى اليورو في معاملاتها الأجنبية
تحرك طفيف في أسعار الذهب محليا
4 مليارات جنيه إيرادات “القابصة للغزل” خلال العام المالي الماضي
مصر للطيران تعلن رفع الحظر على الشحن التجارى لكندا
التموين تبدأ برامج توعية بأهمية تسجيل العلامات التجارية
نشاط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات
الغردقة تشارك بمعرض كازاخستان الدولي للسياحة والسفر
السيطرة على طائرة إيرانية محملة بالمتفجرات باليمن
مدير الاستخبارات الأميركية يلتقى كيم جونغ أون سرا في بيونجيانج
منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تبحث قضية سكريبال
مقتل شخص وإصابة العشرات في غارة على ريف ادلب
تايوان تتهم الصين باستعراض القوة لتهديدها
ألبانيا ترغب في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها
ارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين في تعز إلى 30 شخصا
مئات اللاجئين السوريين فى منطقة شبعا يستعدون للعودة إلى قراهم
روحاني ينفي نية إيران مهاجمة جاراتها
اصابة 5 فلسطينيين في قصف مدفعي شرق خان يونس
شريف إكرامي يعود لتشكيل الأهلى أمام بتروجت
محمد صلاح يزين تشكيلة الموسم المثالية بالدورى الإنجليزى رسميا
اليوم.. الترسانة يبحث عن العودة للاضواء امام شبين
الزمالك يواجه المقاولون بقيادة فنية جديدة للفريقين
الإسماعيلى يصطدم بالمقاصة لتأمين وصافة الدوري
ريال مدريد يواجه بلباو بالدوري الإسباني
6 مسلسلات مصرية على التلفزيون السعودي برمضان
المتاحف والمواقع الأثرية بالمجان احتفالا بيوم التراث العالمي
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