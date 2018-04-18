لاهاي-أ ف ب

بدأت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية صباح الاربعاء في لاهاي اجتماعا للبحث في قضية العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال الذي تعرض للتسميم في انكلترا، كما اعلن مصدر دبلوماسي.

ودعت بريطانيا الى هذا الاجتماع المغلق بينما أكد مفتشو المنظمة ان سكريبال وابنته تعرضا لهجوم بمادة سامة في سالزبري الشهر الماضي فيما قالت لندن انه غاز للاعصاب على شكل سائل، وبكمية قليلة جدا.

وكانت المنظمة اكدت ما توصلت اليه لندن حول استخدام غاز الأعصاب في الهجوم على سكريبال وابنته الا ان المنظمة لم تحدد اسم المادة.

واعلنت لندن سابقا ان السم من نوع نوفيتشوك وجاء من روسيا واتهمت موسكو بالوقوف وراء تسميم الجاسوس السابق وابنته لكن روسيا تنفي ذلك.