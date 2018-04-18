القاهرة - أ ش أ

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط شبكة مكونة من 12 متهما من الموظفين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، وبعض موظفى مصلحة الجمارك لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية والحصول على رشاوي مقابل تهريب أدوية محظور استيرادها .

وألقت الهيئة القبض على (س.ع) مدير إدارة التكاليف بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية و(س.س.ج) مسئولة إدخال البيانات بذات الشركة، و(ا.ع) كبير ضيافة جوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، (م.ح) و (ر.م) رئيس قسم تفتيش الركاب ومأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولى وذلك لقيام المتهمين باستغلال مواقعهم وسلطاتهم الوظيفية بالحصول على الرشاوى من بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية ومن بعض أصحاب الصيدليات الخاصة مقابل تهريب أدوية وعقاقير طبية محظور استيرادها، حيث تم القبض على 12 متهما من المتورطين فى تلك الوقائع.

كما تم ضبط 3 حقائب خاصة بالمتهمين حال تهريبها من الدائرة الجمركية وبداخلها كميات من عقاقير الأورام ومكافحة الفيروسات الكبدية قادمة من إحدى دول شرق آسيا وغير المصرح باستيرادها وبلغت قيمتها حوالي مليوني جنيه .

وبمداهمة مخازن الأدوية الخاصة بالمتهمين، تم ضبط أدوية أخرى غير مسجلة وأدوية مخدرة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.