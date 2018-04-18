القاهرة - أ ش أ

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من استرداد 1.5 مليون جنيه، من مسئولى الحسابات بمستشفى تعليميى، بعد إلقائها القبض على “ط.ع”، و”ك.أ”،و”ط.م” مسئولى الحسابات بإدارة حسابات المرضى بالمستشفى التعليمى لإحد الجامعات الإقليمية.

وكشفت الرقابة الإدارية اختلاسهم مبلغ 1.2 مليون جنيه من أموال المستشفى من خلال التلاعب فى إيصالات التحصيل الخاصة بالمبالغ الموردة، تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وعقب ضبط المتهمين، سددوا مبلغ 1.5 مليون جنيه من المبالغ التى استولوا عليها، وما احتسب عليها من فوائد.

وتم عرض المتهمين على النيابة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات في القضية.