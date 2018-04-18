اخبارمصر - د.هند بدارى

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إنه سيتم افتتاح وتفقد بعض المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الاساسية بمركزي أسيوط وأبنوب بتكلفة تعدت 141 مليون جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدن الصناعية والصحة والشباب والرياضة .

ياتى ذلك خلال الاحتفال بعيد أسيوط القومي وفي إطار تنفيذ برنامج الرئيس السيسي لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة إنه جارى العمل في بعض المشروعات بقرى المركزين بالاضافة إلى أعمال الرصف المستمرة للطرق الداخلية بين القرى وفقا للخطة الخاصة بكل مركز وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية

وذكر المهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط أنه سيتم افتتاح عدة مشروعات منها افتتاح محطتي إزالة الحديد والمنجنيز بقريتي قرقارص والزاوية و ملعب نجيل صناعي بقرية الهدايا وافتتاح مصنع لمواد البناء والكيماويات بمنطقة الصفا الصناعية وفرع لشركة العربي للتجارة والصناعة وشركة تعبئة الحبوب وضرب الأرز بمنطقة الصفا الصناعية .

وفى سياق متصل أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التي تخدم أهالي مركزي ساحل سليم والقوصية والقرى التابعة لهما خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة بتكلفة إجمالية تصل 40 مليون و251 ألف جنيه.

وصرحت سمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الحيوية التي تخدم المواطن بالمركز منها مبنى الإدارة التعليمية بتكلفة تصل 1.5مليون جنيه وملعب الساحة الشعبية بتكلفة مليون و700 ألف جنيه ومدرسة مجمعة الشامية الإبتدائية بتكلفة 3 مليون و45 ألف جنيه ومدرسة الإمام علي بن ابي طالب بمدينة ساحل سليم بتكلفة 3مليون و119 ألف جنيه .

وأوضحت هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية أنه سيتم افتتاح مدرسة الشيخ عون الله الجديدة بتكلفة 4 مليون و385 ألف جنيه ومدرسة محمد النص للتعليم الأساسي بقرية عرب الشيخ عون الله بتكلفة 4 مليون و943 ألف جنيه وموقف القوصية بتكلفة مليون و340 ألف جنيه كما يتفقد رصف طريق بني رافع بقرية التتالية بتكلفة 514 لف جنيه .