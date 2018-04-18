كابول-أ ش أ

أعلنت مصادر أمنية في أفغانستان مقتل شخصين, أحدهما قائد عسكري بالجيش, وإصابة اثنين آخرين في انفجار استهدف إقليم قندهار.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم, واتهم المتحدث باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي القائد العسكري بالتعاون مع القوات الأجنبية المتمركزة في أفغانستان.

يذكر أن الحادث وقع بالتزامن مع تحسن الوضع الأمني في إقليم قندهار الجنوبي نسبيا خلال الأشهر الأخيرة, وذلك رغم محاولات الجماعات المسلحة تنفيذ هجمات في بعض الأجزاء الرئيسية من الإقليم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.