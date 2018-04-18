اخبارمصر - د.هند بدارى

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في إجتماع مجلس أمناء الجامعة الاسلامية العالمية بباكستان برئاسة الرئيس الباكستاني ممنون حسين وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام اباد.

وتم خلال الإجتماع بحث جدول الأعمال الذي تضمن مراجعة تقارير الآداء للجامعة الإسلامية العالمية والرؤية المستقبلية لتطوير الجامعة لتكون أحد محاور مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تم طرح ضم أعضاء جدد من علماء جامعة القاهرة إلى مجلس الأمناء العموميين، وكذلك الإستعانة بأساتذة من الجامعة في التدريس بمختلف التخصصات بوصفهم رواد في مجال البحث العلمي علماً بأن رئيس جامعة القاهرة هو عضو بارز بمجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية.

كما عقد الدكتور محمد عثمان الخشت اجتماعاً موسعاً مع رئيس جامعة ناست للعلوم والتكنولوجيا وهي جامعة مدنية عسكرية من أكبر الجامعات الباكستانية وتحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات حيث تم مناقشة أوجه التعاون في عدة مجالات منها المشروعات البحثية في مجال التصنيع والتبادل الطلابي لمدة تيرم او اكثر.