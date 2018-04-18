القاهرة - أ ش أ

حققت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 4 مليارات جنيه إيرادات خلال العام المالي 2016 – 2017.

جاء ذلك خلال ترأس خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017.

واكد الوزير – خلال الاجتماع- الحرص على تطوير قطاع الغزل والنسيج في ظل وجود فرص واعدة وجيدة أمام هذه الصناعة، مشيدا بالجهد المبذول من مجلس إدارة الشركة القابضة للتغلب على الخسائر وتحسين أداء الشركات التابعة على الرغم من وجود العديد من الصعوبات، مطالبا إياهم بمواصلة الجهود ومواجهة التحديات للنهوض بتلك الشركات.

وحققت الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إيرادات بلغت 128 مليون جنيه مقابل 39.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2015 – 2016، إضافة إلى تراجع الخسائر إلى 71.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 49.7%.

وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة خلال العام المالي 2016 – 2017، فقد ارتفعت إيرادات النشاط الجاري إلى نحو 4 مليارات جنيه بمعدل زيادة 48% عن العام المالي 2015 – 2016 مع تراجع الخسائر بنسبة 10% لتبلغ 2.7 مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى 633 مليون جنيه بنسبة نمو 71%.