اخبارمصر - سماء المنياوى

تعلن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن نتائج المسح القومى للاضطرابات النفسية لعينة عشوائية بلغ حجمها 22 ألف أسرة ممثلة للتوزيع الجغرافى فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأساتذة من أقسام الصحة العامة والإحصاء بالجامعات المصرية وبتمويل من منظمة الصحة العالمية حيث تم إجراء مسح مقطعي لعينة عشوائية من أفراد الأسر البالغين والمقيمين في المنازل في شكل زيارات منزلية وذلك بهدف الكشف عن الأعراض النفسية المنتشرة وتشخيص الاضطرابات النفسية طبقا لمعايير التشخيص العالمية مع الوصف الديمغوغرافي لها وقد تم فحص 31639 شخص بواسطة فريق مدرب من الباحثين.

وقد أظهرت نتائج الدراسة بالمسح الأولي أن نسبة 7% من العينة يعانون من اضطرابات نفسية أغلبها في شكل اضطرابات المزاج خاصة اضطراب الاكتئاب الجسيم يليه سوء تعاطي المواد المخدرة ثم القلق والتوتر ثم اضطرابات الذهان (الفصام) وأن نسبة انتشار اضطرابات القلق في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية وأن نسبة انتشار اضطرابات سوء استخدام العقاقير أكثر فى المناطق الريفية.

واعتبرت الدراسة أن التاريخ العائلي للاضطرابات النفسية هو واحد من أكثر العوامل المؤثرة في ظهور الاضطراب النفسي بينما ممارسة الأنشطة الاجتماعية (مثل: الرياضة وممارسة الهوايات) تساعد بشكل كبير على انخفاض انتشار الأمراض النفسية، وهذا يدل على أهمية إدراج الأنشطة الاجتماعية في الحياة اليومية لأفراد الشعب المصري، حيث تؤكد الأبحاث العالمية والمحلية على أهمية العلاجات النفسية بجانب العلاج الدوائي في بناء المهارات وتقليل التعرض للاضطرابات النفسية.

أظهرت الدراسة أن غالبية الاضطرابات النفسية تظهر في شكل اضطرابات مزاجية تتطلب الرعاية بالمريض خاصة في النوبات النشطة للمرض، مما يعد مؤشرا واضحا لأهمية الاستمرار في خطط تطوير خدمات الصحة النفسية، لتكون على اتصال وثيق مع نظام الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة الكوادر الطبية وتدريب أطباء الرعاية الأولية وأعضاء الفرق الطبية.

كما يؤكد البحث على الحاجة الماسة لاستمرار الجهود المبذولة لتوسيع الخدمات فى المناطق الأكثر حاجة إلى الخدمات النفسية ويضع على قمة اهتمامات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان مسئولية إزالة الوصمة عن المرض النفسي وزيادة إقبال المريض على خدمات الصحة النفسية للحصول على أفضل خدمة ممكنة.