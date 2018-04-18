بنجالورو - رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما ارتفعت ثلاث جلسات متتالية حيث أقبل المستثمرون على الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر مع احتفاظ الدولار بمكاسبه بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1343.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 0.2 % إلى 1346.30 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار الذهب إلى 1365.23 دولار للأوقية في الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ 25 يناير بفعل تصاعد التوتر بشأن سوريا والعقوبات الأمريكية على روسيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 16.78 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع عند 16.83 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وصعد البلاتين 0.5% إلى 941.10 دولار للأوقية. وكان سعر البلاتين سجل في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 944.10 دولار للأوقية.