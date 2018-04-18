القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن بدء برامج توعية في وسائل الإعلام خلال يونيو المقبل بهدف الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية وبراءة الاختراع, وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو.

واوضح عشماوي – خلال اجتماع رؤساء مكاتب الملكية الصناعية في المنطقة العربية بمصر الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) – انه وقع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي خلال مشاركته فى اجتماعات الدورة 57 للجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية، والتي عقدت بجنيف في سويسرا بحضور أكثر من 30 مسئولا وقياديا، وتضمنت بحث أوجه التعاون بين المنظمة ومصر في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف انه تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتمويل الأرشفة الإلكترونية حتى يكون لدينا أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية المصرية، بحيث يتم تسجيل العلامات “أون لاين” عن طريق الانترنت والمكتب التجاري التابع للمحافظة حتى لا يضطر المسجلين بالمحافظات إلى الحضور للقاهرة لتسجيل العلامة”.

وأكد عشماوي أن مصر من أقدم الدول التي أسست كيانا للعلامات التجارية والنماذج الصناعية وذلك في أبريل عام 1940 ، حيث تعد مصر أقدم مكتب عربي وأفريقي وضمن أقدم 10 دول لتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية..مشيرا إلى أن عدد العلامات التجارية في مصر يبلغ 400 ألف علامة تجارية.