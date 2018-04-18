القاهرة - أ ش أ

كلف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، وتنسيق الموقع لوحدات الإسكان الاجتماعي، بموقع “ابني بيتك 6” بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مشددا على أنه سيزور الموقع قريبا، وخلال شهر من الآن يجب أن تكون المرافق وصلت جميع الوحدات، وكذا الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، أن مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وصلت لجميع العمارات، ويتم التنسيق لتوصيل الكهرباء، كما تم مخاطبة مسئولي شركة الغاز لتوصيل الغاز للمنطقة، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال تنسيق الموقع، والزراعات.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، فى بيان للوزارة اليوم، إنه تم ويجري تنفيذ وطرح 68 مشروعا خدميا مختلفا، لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بمنطقتي (ابني بيتك 6 – 800 فدان)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، و3 حضانات، و5 وحدات صحية، و9 أسواق تجارية، و9 مساجد وكنائس، ويجري تنفيذ 4 مدارس، و3 حضانات، و3 وحدات صحية، و3 أسواق تجارية، ومسجد وكنيسة، و3 ملاعب، ويجري طرح تنفيذ 6 مدارس، وحضانة، ووحدة صحية، وسوق تجارية، و3 مساجد وكنائس، و4 ملاعب، بينما يجري الإعداد لطرح تنفيذ 3 ملاعب، ومبنيين للخدمات العامة.