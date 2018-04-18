اخبارمصر - د.هند بدارى

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من د. محمد أحمد عامر رئيس المعهد القومى للمعايرة حول استضافة المعهد اجتماعات المنظمة الفرعية للمترولوجيا “نيوميت NEWMET ” وهى منظمة فرعية تتبع المنظمة الإقليمية للمترولوجيا بالقارة الأفريقية “افريميت”.

وأشار التقرير الى أن الاجتماعات ناقشت سبل التعاون مع الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة فى المجالات البحثية المختلفة وبصفة خاصة علم المترولوجيا “القياس والمعايرة” للنهوض بالبحث العلمى فى القارة الإفريقية، بحضور ممثلين عن مصر، والسودان، وإثيوبيا، وغانا، وليبيريا، وليبيا، ونيجيريا.

يذكر أن علم القياس والمعايرة “المترولوجيا” هو علم شامل يختص بالموازين والمقاييس ويدخل في العلوم الطبيعية والصناعية ولتطبيقاته تأثير بالغ فى جميع المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتجارية بالإضافة إلي الكثير من الخدمات التى يعتبر علم القياس أساس فيها؛ لضمان جودة المنتجات .