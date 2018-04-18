واشنطن-أ ف ب

أعربت وزيرة الدفاع الالبانية اولتا جاتشكا في واشنطن عن رغبة بلادها في ان تقيم الولايات المتحدة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها، خصوصا للتصدي لتأثير روسيا.

وأوضحت جاتشكا في لقاء مع وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن “اعتقد انه يجب توجيه رسالة قوية مفادها ان غرب البلقان منطقة توجهها غربي واننا نتقاسم المبادىء والقيم نفسها وعلينا حمايتها”.

وتابعت الوزيرة الالبانية التي بدأت اللقاء باعلان طويل ومفصل ان “وجود الولايات المتحدة او حلف شمال الاطلسي سيكون دليلا واضحا على ان المنطقة ليست منسية من قبل حلفائها”. وقالت “نشعر ببعض القلق من التهديدات العديدة التي تواجهها منطقتنا”. واضافت “نعتقد انه من المهم جدا ان يولي الحلف الاطلسي والولايات المتحدة اهتماما أكبر لما يحدث” في البلقان.

من جهة اخرى عبرت جاتشكا عن ارتياحها لقرار المفوضية الاوروبية فتح مفاوضات لانضمام البانيا الى التكتل.