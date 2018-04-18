اخبار مصر- وكالات

زف قصر “بيكنجهام” الملكي نبأ سار جديد بإعلانه تعيين الأمير “هاري” سفيرا شابا لاتحاد الكومنولث.

واوضح بيان للقصر الملكي ان الملكة “اليزابيث” الثانية وافقت على توليه حفيدها الأصغر البالغ من العمر 33 عامًا المنصب الشرفي الجديد، خلفًا لشقيقه الأكبر “ويليام”.

وأشار البيان ان هاري سيباشر مهام منصبه الجديد مع إنطلاق منتدي الشباب الأوروبي، المزمع عقده خلال الشهر القليلة القادمة، وسيتطلب هذا المنصب من الامير عقد جلسات نقاشية بين اعضاء الاتحاد والذي يضمن 53 دولة، تبلغ نسبة الشباب المشاركين بها أكثر من 60 %.