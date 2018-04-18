القاهرة - رويترز

صرح وليد زكي الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى كبرى شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، بان مجلس إدارة شركته وافق على زيادة رأس المال 30 % بما يوازي 1.08 مليار جنيه (نحو 61 مليون دولار).

ويبلغ رأسمال بايونيرز القابضة 3.601 مليار جنيه موزعة على 708.406 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

واوضح زكي اليوم الأربعاء ان زيادة رأس المال ستكون لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

وسيبلغ رأسمال بايونيرز بعد الزيادة المرتقبة، التي تحتاج لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة عليها أولا، نحو 4.682 مليار جنيه.