طهران-أ ف ب

صرح الرئيس الايراني حسن روحاني الاربعاء ان ايران “ليست لديها اي نية” لمهاجمة جاراتها لكنها ستواصل انتاج “كل الاسلحة” التي تحتاج اليها للدفاع عن نفسها.

وأوضح روحاني متوجها الى دول الشرق الاوسط، في خطاب في طهران بمناسبة يوم الجيش الايراني “نريد ان نكون جارا صالحا وان تكونوا جيرانا صالحين لنا”.

وتتهم واشنطن والرياض والغرب ايران بزعزعة استقرار الشرق الاوسط. اما طهران، فتتهم من جهتها الغربيين بانهم سبب كل المشاكل في المنطقة بسبب سياساتهم “الامبريالية” ودعمهم اسرائيل.

أضاف روحاني “نقول للعالم اننا سننتج الاسلحة التي نحتاج اليها” ايا كان رأي الدول الاجنبية في برامج التسلح الايرانية، بينما يسعى الغرب للضغط على طهران من اجل الحد من برنامجها البالستي.