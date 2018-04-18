القاهرة- أخبار مصر

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره المقاصة في الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام .

ويتطلع الإسماعيلى لحصد الثلاث نقاط لحسم لقب وصيف المسابقة التي حسمها الأهلى رسميا لصالحه إذ طالب البرتغالى بيدرو المدير الفني للدراويش لاعبيه باستغلال تعثر الزمالك في الأسابيع الأخيرة وانشغال المصري بالمشاركة في الكونفدرالية وحسم لقب الوصيف.

وكان الاسماعيلي قد تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى الجولة 31 للدوري وتأهل لدور الأربعة ببطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون بثنائية حسني عبد ربه فيما فاز المقاصة على الرجاء بثلاثة أهداف دون رد في آخر ظهور له .

وطالب طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام الإسماعيلى مؤكدا أن مواجهة الدراويش صعبة للغاية نظرا لرغبة الفريق الأصفر في الفوز وحسم صراع المركز الثاني.