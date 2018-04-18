القاهرة - أخبار مصر

نشرت صحيفة “ديلي تليجراف” مقالا عن تأثير استخدام “الإيموجي” -رسوم الوجوه المعبرة عن المشاعر- في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى الخبراء أن اعتماد النشء على “الإيموجي” في رسائله القصيرة سيؤثر على مهاراتهم اللغوية.

وبحسب إستطلاع أجراه “يوتيوب” على ألفي شخص بشأن رأيهم في وضع اللغة الإنجليزية الحالي، أجاب معظمهم أن مستواها في هبوط وأن فئة الشباب هي الأكثر معاناة لهذه الظاهرة.

واتضح من البحث أن أكثر من نصف البالغين البريطانيين غير واثقين من قدراتهم على كتابة الكلمات بشكل صحيح أو استخدام قواعد اللغة.

وتستخدم رموز الإيموجي 6 مليارات مرة في اليوم الواحد وبذلك تكون اللغة الأسرع نموا في التاريخ.