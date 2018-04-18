لندن-أ ش أ

قصف الجيش السوري مجددا مناطق خاضعة لتنظيم داعش في جنوب العاصمة دمشق تمهيدا لشن هجوم على المنطقة لإخراج التنظيم منها في حال فشلت المفاوضات الجارية بين الطرفين بهذا الشأن.

وحشد الجيش السوري تعزيزات كبيرة جنوب دمشق لشن عملية عسكرية في مخيم اليرموك والحجر الأسود والجزء الجنوبي من حي التضامن لإنهاء وجود داعش والنصرة هناك واستعادة السيطرة على كامل العاصمة.

وينتشر حاليا نحو 4000 مقاتل من داعش في مخيم اليرموك والحجر الأسود، ويسيطر التنظيم على معظم مناطق المخيم فيما يسيطر نحو 135 مقاتلا من النصرة على مساحة صغيرة .