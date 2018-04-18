القاهرة - أ ش أ

يتفقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة غدا الخميس، يرافقه الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أعمال رفع التراكمات بمقلب أبو خريطة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وصرح وزير البيئة بأن خطة تطوير موقع المقلب العمومي بمدينة شبين الكوم (مقلب أبو خريطة) تأتي ضمن خطة تنفذها الوزارة للقضاء على المقالب العشوائية بمحافظات الجمهورية،

وتركز مرحلتها الأولى على البدء بالمقالب الأكثر خطورة على البيئة وصحة المواطنين وتشمل مواقع بالقاهرة الكبرى والغربية والدقهلية تليها باقي المحافظات.