رومانيا - أ ش أ

يفتتح أحد محال الحلوى الشهيرة في رومانيا متجراً عبر الانترنت لبيع الحلوى للكلاب في نهاية شهر مايو المقبل، كما يعتزم التوسع في الفكرة مستقبلا بمحل على أرض الواقع.

وسيتضمن محل الحلوى مقالات يكتبها أطباء بيطريون بهدف مساعدة الزبائن على فهم احتياجات حيواناتهم الأليفة، وفي البداية سيبيع المتجر الكعك وكعك عيد الميلاد للكلاب، وقد تولدت الفكرة لدى صاحبة محل الحلويات الشهير عندما طلب منها أصدقاؤها صنع كعك لكلابهم.

وأشار موقع إخباري إلي أن الكعك الخاص بالكلاب مصنوع من مكونات مختلفة عن تلك الخاصة بالبشر، لأنها لا يجب أن تحتوي على سكر أو شيكولاته أو عنب ومكونات أخرى مضرة بالحيوانات، وبدلا من ذلك يستخدم فيها الشوفان وزبدة الفول السوداني.