رويترز

كانت شركة مايكروسوفت تخطط لإطلاق التحديث الرئيسى التالى لـنظام ويندوز 10 والذى يحمل الاسم الرمزى “ريدستون 4” الأسبوع الماضى يوم 12 ابريل، إلا أن الشركة تأخرت بإطلاق هذا التحديث لتكشف أن هناك مشكلة أدت إلى تأخير إطلاق هذا التحديث، وأوضحت أن المشكلة تتعلق بخطأ فى النظام، يزيد من التوقف المفاجئ للنظام أو ما يعرف بـ “شاشة الموت الزرقاء”.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، تؤدى هذه المشكلة لإغلاق النظام بشكل كامل ومفاجئ بسبب مشكلة فادحة، وفضلت مايكروسوفت بناء تحديث جديد بشكل كامل لنظام ويندوز، بدلا من إصلاح المشاكل التى ظهرت بالتحديث الذى كان من المفترض أن يصل خلال الأسبوع الماضى، وهو الأمر الذى أكدته الشركة فى إعلان لها على ويندوز 10.

وأصدرت مايكروسوفت حاليا بنية جديدة بدلاً من إصلاح الخطأ مع تحديث تراكمى عبر Windows Update، ويمكن لمستخدمى Windows Insiders عبر”Fast Ring” الحصول عليه، فيما ذكرت بعض المصادر ان هذا الإصدار قد تم اعتباره كإصدار نهائى للتحديث الرئيسى التالى.