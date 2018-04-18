أخبار مصر - محمد خلف

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الاحتفال بيوم اليتيم الذي نظمته جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بمقر الجمعية بمدينة بني سويف، وذلك في حضورقيادات المحافظة.

تضمن الحفل عدداً من الفقرات بدأت بتلاوة أيات من القرآن الكريم، وتوالت الكلمات التي تحدثت عن فضل إكرام اليتيم، والشرف والمكانة التي يفخر بها كل الأيتام، خاصة وأن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي قدمها أبناء المؤسسة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، فيما اختتم الاحتفال بتكريم بعض الطلاب المتفوقين من الأيتام .