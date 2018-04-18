رويترز

أثار العثور على تمثال لعرض الملابس مقطوع الرأس بالقرب من قناة مائية في ألمانيا ردة فعل واسعة من قبل الشرطة وإدارة الإطفاء مساء أمس .

وقال متحدث باسم الشرطة: “لقد بدا حقا كجثة”،وشاهد أحد المارة التمثال بجانب قناة “ريمز” بالقرب من بلدة فاينشتاد الجنوبية مساء الاثنين. كما ظن أول ضباط شرطة في الموقع أن التمثال يبدو وكأنه جثة امرأة مقطوعة الرأس.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الظلام كان يحل على المنطقة وتم رصد التمثال من مسافة بعيدة.

تم استدعاء 20 رجل إطفاء في أربع سيارات للمساعدة في الوصول إلى التمثال، في حين حضر المزيد من عناصر الشرطة والمحققين.

وبعد جهد، تبين أن الأمر يتعلق بمجرد تمثال لعرض الملابس.