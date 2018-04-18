رويترز

شدد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، على أهمية استقرار المنطقة ومنع أسباب التوتر والتركيز على إنهاء الإرهاب، فيما أشار المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى بريت مكورك إلى أن العراق الآن يسير بالاتجاه الصحيح.

وأعلن مكتب العبادى فى بيان له – إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى استقبل أمس الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى بريت مكورك ومسؤول ملف شؤون العراق وإيران فى خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أندرو بيك والسفير الأمريكى فى العراق دوجلاس سيليمان”، مبينا أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية ومرحلة البناء والإعمار فى العراق والأوضاع فى المنطقة والقضاء على ما تبقى من خلايا العصابات الإرهابية”.

وأكد العبادى “اصرار العراق على النجاح بتوحيد العراقيين نحو هدف الإعمار و توفير المناخ الجاذب للاستثمار”، مشيرا إلى “أهمية استقرار المنطقة و منع أسباب التوتر والتركيز على إنهاء الإرهاب”.

من جانبه أوضح بريت مكورك أن “الولايات المتحدة ترى أن العراق الآن يسير بالاتجاه الصحيح”، مؤكدا “دعم بلاده للعراق فى مرحلة الإعمار والبناء وتعزيز الأمن”.

وأعرب مكورك عن “تأييد الولايات المتحدة ودعمها لموقف العراق بضرورة إنهاء جيوب داعش المتبقية فى سوريا و تحصين الحدود العراقية من محاولات اختراقها من قبل الإرهابيين”.