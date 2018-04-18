ميلانو - أ ش أ

صعد فريق إنتر ميلان للمركز الثالث بالدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه، مساء اليوم الثلاثاء، على ضيفه كالياري برباعية نظيفة، على ملعب (سان سيرو) بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن منافسات الأسبوع الــ 33.

أحرز رباعية الإنتر، جواو كانسيلو في الدقيقة الثالثة، وماورو إيكاردي في الدقيقة (49)، ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة (60)، وإيفان بيريسيتش في الدقيقة (90).

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى (63) نقطة، فيما توقف رصيد كالياري عند (32) نقطة في المركز الرابع عشر.