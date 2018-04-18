رويترز

كرمت الممثلة إيفا لونجوريا، التي اشتهرت كإحدى بطلات مسلسل “ديسبريت هاوس وايفز” التلفزيوني، بنجمة على رصيف الفن والشهرة في هوليوود.

وقالت الممثلة، البالغة 43 عاما “تمثيل (الأقليات مهم. وفي كل مرة يحصل فيها شخص من أصول أمريكية لاتينية على نجمة على رصيف الفن والشهرة ووك اوف فايم) يشكل ذلك نصرا جديدا لهذه المجموعة”.

ورافق الممثلة والمخرجة والمنتجة وكاتبة السيناريو زوجها المليونير المكسيكي خوسيه باستون الرئيس السابق لمحطة “تيليفيسا” ومشاهير آخرون من أمثال المغني البورتوريكي ريكي مارتن وفيليسيتي هافمان التي شاركتها بطولة “ديسبريت هاوس وايفز”.

وأضافت الممثلة، المولودة في تكساس (جنوب الولايات المتحدة) في عائلة متواضعة الحال، أنه “من المهم جدا بالنسبة لي أن أكون هنا، ويجب أن يدرك الناس الذين يأتون إلى هنا وينظرون إلى النجمة أنه بالعمل الجاد يمكن الوصول”.

وأكدت الممثلة، في كلمة ألقتها على جادة هوليوود بولفارد، أنها لا تزال تشعر “بأنها طفلة صغيرة في تكساس لديها أحلام كبيرة. بصفتي امرأة ومن أصل أميركي لاتيني، فأنا أمثل الكثير من الفئات وأود أن أقول لهم إن هذه ليست نجمتي بل نجمتهم”.

وللممثلة أصول مكسيكية بعيدة تعود إلى تسعة أجيال.

واشتهرت إيفا لونجوريا في مطلع الألفية مع تأديتها دور غابرييل سوليس وهي زوجة من أصول أميركية لاتينية مثيرة ولها نزوات في مسلسل “ديسبريت هاوس وايفز”. وقد رشحت على أساس هذا الدور للفوز بجائزة “غولدن غلوب”.

والممثلة ناشطة ديمقراطية كبيرة. وكانت متزوجة سابقا من نجم كرة السلة الفرنسي توني باركر ومن الممثل تايلر كريستوفر.