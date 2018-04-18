أخبار مصر - الأربعاء 18 إبريل - فيصل زكى

* مطالبة مجلس الأمن بمنع إيران من توريد الأسلحة للحوثيين.

* مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يطلق خطة سلام جديدة خلال شهرين.

* مخاوف غربية من عرقلة عملهم وأميركا وفرنسا ترجحان «طمس» الأدلة.

* انطلاق عملية عسكرية لملاحقة «داعش» شمالي الرمادي.

* الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 127.

* مغردون: الشعب الصومالي يتعرض لمؤامرة كبرى على يد تنظيم الحمدين.

* سلطان بن سحيم: قطر تعود إلى أهلها رغم أنف الحمدين.

* خبير في الإرهاب لإدارة ترامب: لا تثقوا بقطر.

* مقتل 3 عسكريين لـ«الحرس الثوري» بهجوم مسلحين على الحدود مع باكستان.

* حملة اعتقالات إيرانية جديدة تطال العشرات من نشطاء الأحواز.

* إحباط مخطط إرهابي يستهدف جنوب روسيا.

* النيجر: توقيف قيادي «داعشي» ضالع بمقتل 4 جنود أميركيين.

*كوبا تطوي غداً صفحة «آل كاسترو» بإعلان أول رئيس منتخب.

* مجلس الوزراء السعودي يشيد بنتائج قمة الظهران.

* أكد تورط إيران في إطلاق الميليشيا الحوثية الصواريخ على المناطق الآهلة بالسكان.

* دخول محققي «حظر الأسلحة الكيميائية» إلى دوما وواشنطن تشكك.

* قمة أميركية – يابانية اليوم بشأن اللقاء المرتقب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.

* القوات السودانية: مخططات الحوثي تهدد المنطقة.

*«الهلال» تفتتح مشروع مياه «صعيد باقادر» في شبوة.

* المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يعقد دورته الـ 16 بالرياض.

* مسؤول ليبي يؤكد تراجع عدد المهاجرين المحتجزين.

*«أخبار الساعة»: في خندق واحد لحماية الأمن القومي العربي.

* روسيا: الجهود الدبلوماسية الغربية «في غير وقتها».

* انفجار سيارتين بدوما ومخاوف دمشق تطلق صواريخ الدفاع الجوي.

* ماكرون يحذر من «حرب أهلية» في أوروبا.

*«السبع» تدعم الضربة الثلاثية لإنهاء «كيميائي» سوريا.

*«اليونسكو» تعتمد قراراً عراقياً لإعادة إحياء الموصل.

* أحكام بالإعدام والمؤبد ضد أجنبيات من «داعش».

* وفد من «حماس» يصل إلى مصر لبحث التطورات.

*الاحتلال يمنع دخول رئيس بلدية فرنسي يؤيد المقاطعة.

* صفعة جديدة.. «ميزوهو» اليابانية تنسحب من سندات قطرية.

*عفو رئاسي عن 8490 سجيناً لأسباب إنسانية بميانمار.

*الحليف الرئيسي لأردوغان يدعو لانتخابات عامة مبكرة.

* دخول الخبراء الدوليين الى دوما للتحقيق في هجمات الكيماوي.

* الرياض: حرب اليمن فرضها انقلاب الحوثيين وتعنت إيران .

* الهلال الأحمر الإماراتي تكرم أول محافظ لعدن ومصوراً صحفياً وأحد الشهداء.

* الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في البيضاء.

* «التحالف» يسقط «طائرتين» إيرانيتين في ميدي.

* «الهلال» الإماراتي توزع سلالاً غذائية على نازحي لحج وتعز.

* «الشرعية» تسحب صلاحيات صرف الهويات من الانقلابيين.

* مقتل شخصين جراء سقوط مروحية إيرانية في الخليج.

* خبير في الإرهاب لإدارة ترامب: لا تثقوا برئيس وزراء قطر.

*اتهامات للعراق بفرض «عقاب جماعي» على عائلات «دواعش».

* علاوي يحذر من تكرار تجربة 2010 في تشكيل الحكومة المقبلة.

* روسيا تعلن العثور على مختبر كيماوي للمسلحين في دوما.

*حملة أمنية مصرية على أوكار وتجار الأسلحة.

* «حماس» تتحدث عن أوراق قوة لتحرير الأسرى.

* بوتين وميركل يبحثان الملف السوري وألمانيا تلمح للوساطة.

* موسكو تعتبر الجهود الغربية لإحياء عملية السلام «في غير وقتها».

* أعمال عنف في تولوز الفرنسية بعد وفاة سجين واعتقال سيدة محجبة.