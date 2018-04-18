صحافة عربية: سلمان يستقبل أمين عام الأمم المتحدة
أخبار مصر - الأربعاء 18 إبريل - فيصل زكى
* مطالبة مجلس الأمن بمنع إيران من توريد الأسلحة للحوثيين.
* مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يطلق خطة سلام جديدة خلال شهرين.
* مخاوف غربية من عرقلة عملهم وأميركا وفرنسا ترجحان «طمس» الأدلة.
* انطلاق عملية عسكرية لملاحقة «داعش» شمالي الرمادي.
* الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 127.
* مغردون: الشعب الصومالي يتعرض لمؤامرة كبرى على يد تنظيم الحمدين.
* سلطان بن سحيم: قطر تعود إلى أهلها رغم أنف الحمدين.
* خبير في الإرهاب لإدارة ترامب: لا تثقوا بقطر.
* مقتل 3 عسكريين لـ«الحرس الثوري» بهجوم مسلحين على الحدود مع باكستان.
* حملة اعتقالات إيرانية جديدة تطال العشرات من نشطاء الأحواز.
* إحباط مخطط إرهابي يستهدف جنوب روسيا.
* النيجر: توقيف قيادي «داعشي» ضالع بمقتل 4 جنود أميركيين.
*كوبا تطوي غداً صفحة «آل كاسترو» بإعلان أول رئيس منتخب.
* مجلس الوزراء السعودي يشيد بنتائج قمة الظهران.
* أكد تورط إيران في إطلاق الميليشيا الحوثية الصواريخ على المناطق الآهلة بالسكان.
* دخول محققي «حظر الأسلحة الكيميائية» إلى دوما وواشنطن تشكك.
* قمة أميركية – يابانية اليوم بشأن اللقاء المرتقب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.
* القوات السودانية: مخططات الحوثي تهدد المنطقة.
*«الهلال» تفتتح مشروع مياه «صعيد باقادر» في شبوة.
* المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يعقد دورته الـ 16 بالرياض.
* مسؤول ليبي يؤكد تراجع عدد المهاجرين المحتجزين.
*«أخبار الساعة»: في خندق واحد لحماية الأمن القومي العربي.
* روسيا: الجهود الدبلوماسية الغربية «في غير وقتها».
* انفجار سيارتين بدوما ومخاوف دمشق تطلق صواريخ الدفاع الجوي.
* ماكرون يحذر من «حرب أهلية» في أوروبا.
*«السبع» تدعم الضربة الثلاثية لإنهاء «كيميائي» سوريا.
*«اليونسكو» تعتمد قراراً عراقياً لإعادة إحياء الموصل.
* أحكام بالإعدام والمؤبد ضد أجنبيات من «داعش».
* وفد من «حماس» يصل إلى مصر لبحث التطورات.
*الاحتلال يمنع دخول رئيس بلدية فرنسي يؤيد المقاطعة.
* صفعة جديدة.. «ميزوهو» اليابانية تنسحب من سندات قطرية.
*عفو رئاسي عن 8490 سجيناً لأسباب إنسانية بميانمار.
*الحليف الرئيسي لأردوغان يدعو لانتخابات عامة مبكرة.
* دخول الخبراء الدوليين الى دوما للتحقيق في هجمات الكيماوي.
* الرياض: حرب اليمن فرضها انقلاب الحوثيين وتعنت إيران .
* الهلال الأحمر الإماراتي تكرم أول محافظ لعدن ومصوراً صحفياً وأحد الشهداء.
* الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في البيضاء.
* «التحالف» يسقط «طائرتين» إيرانيتين في ميدي.
* «الهلال» الإماراتي توزع سلالاً غذائية على نازحي لحج وتعز.
* «الشرعية» تسحب صلاحيات صرف الهويات من الانقلابيين.
* مقتل شخصين جراء سقوط مروحية إيرانية في الخليج.
* خبير في الإرهاب لإدارة ترامب: لا تثقوا برئيس وزراء قطر.
*اتهامات للعراق بفرض «عقاب جماعي» على عائلات «دواعش».
* علاوي يحذر من تكرار تجربة 2010 في تشكيل الحكومة المقبلة.
* روسيا تعلن العثور على مختبر كيماوي للمسلحين في دوما.
*حملة أمنية مصرية على أوكار وتجار الأسلحة.
* «حماس» تتحدث عن أوراق قوة لتحرير الأسرى.
* بوتين وميركل يبحثان الملف السوري وألمانيا تلمح للوساطة.
* موسكو تعتبر الجهود الغربية لإحياء عملية السلام «في غير وقتها».
* أعمال عنف في تولوز الفرنسية بعد وفاة سجين واعتقال سيدة محجبة.
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