رويترز

أعلنت عائلة سيدة أمريكا الأولى السابقة، باربرا بوش، إنها توفيت يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما.

وباربرا هي زوجة الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب، وأيضا والدة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.