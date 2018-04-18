وفاة “باربرا بوش” سيدة أمريكا السابقة عن 92 عاما 2018/04/18 - 02:54 وفاة “باربرا بوش” سيدة أمريكا السابقة عن 92 عاما2018-04-18T02:54:29+00:00 منوعات بدون تعليقات رويترز أعلنت عائلة سيدة أمريكا الأولى السابقة، باربرا بوش، إنها توفيت يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما. وباربرا هي زوجة الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب، وأيضا والدة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش. باربرا بوش, سيدة أمريكا السابقة, وفاة أقرأ أيضا: وداعا آمال فهمى .. “علي الناصية” حسين زين ينعي الاذاعية الراحله آمال فهمي رحيل الموسيقي “سيسيل تيلور” رائد فن الجاز الأمريكي وفاة ٥ مواطنين وإصابة ٦ في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية وفاة 5 وإصابة 3 في تصادم أتوبيسين مع سيارة نقل بسوهاج الأزمات المالية تسبب الوفاة بنسبة 50%
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