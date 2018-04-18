القاهرة - أ ش أ

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي، غد الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الممتاز.

واختارت اللجنة، الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة المقاولون العرب والزمالك، ويعاونه هاني عبد الفتاح وسامي هلهل، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، وكل من صبري إبراهيم وعمرو رمضان حكما خامسا.

أما مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة فيديرها الحكم محمود ناجي، ويعاونه أحمد ساهر ومحمد عبد المجيد، ومحمد حسان حكما رابعا، وكل من محمد عبد الحافظ ومحمد التابعي الغازي حكما خامسا.