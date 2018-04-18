أسوان - أ ش أ

شهد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذي أقامته المحافظة، بمناسبة احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء في الذكرى 36.

وهنأ اللواء مجدي حجازي، في بداية كلمته، القوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدا أننا نطمئن القيادة السياسية على أن جميع مكونات وفئات المجتمع الأسواني من قواتنا المسلحة والشرطة والقبائل والهيئات على قلب رجل واحد، وفي حالة تلاحم وتماسك كامل خلال المرحلة الحالية، وهو ما تعكسه صورة الاحتفالية التي تضم جميع أطياف المحافظة، ليؤكد ذلك ما يعيشه الشعب المصري من اصطفاف خلف قيادته الحكيمة لتحقيق التنمية المنشودة بالعمل والبناء والإنتاج.

وقال إن مصر منذ 70 عاما تعيش في حالة حرب، وأن الحرب الراهنة ضد الإرهاب هي الأصعب لأن عدونا بجانبنا يعيش بيننا ولم نستطع تمييزه، موضحا أن رفع العلم المصري منذ36 عاما، احتفالkا بتحرير سيناء جاء بعد خوض حروب، بداية من حرب 48 وحتى انتصار أكتوبر العظيم في 1973، وكان نتيجة ملحمة عظيمة شارك فيها الجيش والشرطة، وجميع الهيئات الدبلوماسية والقانونية والأكاديمية، وهو ما ظهر جليا في تحرير طابا.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الذكرى الخالدة يجب أن تكون درسا وعلامة ونبراسا لشبابنا وأبنائنا بمواصلة العطاء والتضحية وبذل أقصى جهده لخدمة الوطن، ويتطلب منا جميعا أن نتعاون ونتكاتف لتعريف شبابنا بمعظم التحديات الحالية، لأننا نواجه حربا و حصارا شرسا سواء كان اقتصاديا أو إعلاميا أو نفسيا، من خلال تركيز أعدائنا على التشكيك والفرقة ونشر الفوضى وزعزعة قيم الولاء والانتماء لدى هذا الجيل باستثماره لمواقع التواصل الاجتماعي والسماوات المفتوحة للقنوات الفضائية.