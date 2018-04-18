بكين - أ ش أ

تفقد السفير أسامة المجدوب،سفير مصر في بكين ، الجناح المصري في المعرض السياحي الدولي الذي يقام في العاصمة الصينية خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من20 فندقا وشركة سياحية مصرية.

وعقد السفير المصري خلال الزيارة عدة لقاءات مع الشركات السياحية المشاركة بحضور المستشار السياحي بالصين د. ابوالمعاطي شعراوي ومسئولي مكتب شركة مصر للطيران في بكين،حيث تم التأكيد على أهمية العمل على تعزيز حجم السياحة الصينية إلى مصر والذي يشهد زيادة مضطردة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ومن ناحية اخرى.. استقبل السفير أسامة المجدوب ، سفير مصر في بكين، الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، الذي يزور الصين في إطار تعزيز التعاون المصري – الصيني للنهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة في إفريقيا، في إطار مبادرة الحزام والطريق.