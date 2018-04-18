رويترز

كشف تقرير حديث نشره موقع “تك إنسايدر” أنه سيكون هناك ما يقرب من 40 مليار جهاز ذكى شخصى و 100 مليار اتصال بالإنترنت حول العالم بحلول عام 2025، وأشار التقرير الذى يحمل عنوان “Global Industry Vision (GIV) 2025” إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم تطبيق التكنولوجيا الذكية على نطاق واسع فى صناعة النقل، مع أكثر من 60 مليون سيارة متصلة بشبكات 5G و100 فى المائة من المركبات الجديدة المتصلة بالإنترنت.

وتنبأ التقرير بأن الإنترنت الصناعى سيكون المصدر الرئيسى لتلك الاتصالات، كما أن العالم الذكى يمكن أن يعيد تشكيل الصناعات وينتج صناعات ذكية جديدة، ومن خلال الاتصالات عالية السرعة، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعى، سيكون هناك طفرة كبيرة فى مجالات متعددة.

ويتوقع التقرير أن المخططين المدنيين سيكونون قادرين على خلق مسارات جديدة للتنمية المستدامة فى إدارة الأمن، وتخطيط النقل والمجالات الأخرى، مما سيمكن سكان المدينة من التمتع بالسلامة والراحة ومستويات المعيشة المرتفعة التى توفرها الأنظمة الرقمية.